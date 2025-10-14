Depuis le Cameroun où il séjourne, l’ancien président de la transition guinéenne, le général Sékouba Konaté, a salué la gouvernance du CNRD sous la direction du général Mamadi Doumbouya. Invité de Vox Africa, il a mis en avant les progrès enregistrés en Guinée depuis le 5 septembre 2021, date du renversement du régime d’Alpha Condé.

Pour l’ancien homme fort de la transition de 2009, les changements opérés dans le pays sont visibles. « Moi, je pense qu’il a réussi sur tous les points. Même après quatre ans, trois ans et demi de pouvoir, il faut voir que la Guinée est totalement en chantier. Les conditions de vie des Guinéens se sont améliorées. Il y a eu combien de fonctionnaires recrutés dans la fonction publique », a-t-il déclaré.

Abordant la question d’une éventuelle candidature du général Doumbouya à la présidentielle du 28 décembre prochain, Sékouba Konaté s’est dit favorable à cette hypothèse. Selon lui, la nouvelle Constitution adoptée à une large majorité ouvre la voie à tout citoyen souhaitant briguer la magistrature suprême.

« La Constitution qui a été adoptée, l’a été au moins à 98 %. Donc maintenant, tout Guinéen qui prétend être candidat peut se présenter. Personne ne doit être exclu. La démocratie, c’est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, le président Doumbouya doit écouter le peuple », a-t-il affirmé, en réponse à ceux qui accusent le chef de l’État de vouloir trahir son serment de transition.

Et d’ajouter : « Quand les gens disent qu’il a prêté serment, ce n’est pas ça qui est important. Ce qui compte, c’est ce que le peuple va dire. Si le peuple dit “présente-toi”, il doit se présenter. Il ne doit même pas regarder à gauche ou à droite. Ce sont les urnes qui départageront les candidats. Tout Guinéen qui veut se présenter peut le faire, sans distinction d’ethnie, de race ou de parti pris. »

Pour conclure, Sékouba Konaté a défendu le bilan de Mamadi Doumbouya, qu’il juge largement positif. « Tout le monde a vu ce qu’il a pu faire durant quatre ans. Il a complètement changé la vie des Guinéens. Quand vous partez à Conakry, à l’heure-là, c’est comme un petit Paris », a-t-il lancé.