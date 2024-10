Après trois mois de vacances, les universités publiques et privées de Guinée ont officiellement rouvert leurs portes pour l’année académique 2024-2025. Ce lundi 14 octobre, les étudiants ont repris le chemin des cours, une rentrée marquée par une surveillance étroite du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI).

Pour s’assurer de l’effectivité de cette reprise, le ministre Alpha Bacar Barry s’est personnellement rendu à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), un geste symbolique qui témoigne de l’importance qu’il accorde au bon déroulement des activités académiques. Sa présence sur le terrain montre l’engagement du gouvernement à placer l’éducation au cœur de ses priorités, malgré les défis logistiques rencontrés en raison des travaux de rénovation en cours dans l’institution.

Sur place, le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la reprise effective des cours. Tout en félicitant les étudiants pour leur mobilisation, il n’a pas manqué de souligner les défis actuels : « L’université Gamal est en pleine rénovation, et nous devons nous organiser pour que ces travaux se déroulent sans perturber les cours. Il y a des ajustements à faire en termes de logistique, mais nous allons accélérer le processus pour que les infrastructures soient rendues à l’université dans les meilleurs délais », a-t-il déclaré.

Cette visite sur le terrain permet également de montrer la détermination du gouvernement à offrir des conditions optimales pour l’apprentissage. Le ministre Alpha Bacar Barry a ainsi salué les efforts des enseignants-chercheurs pour assurer une année académique sous le signe de la rigueur et du sérieux. Il a également encouragé les étudiants à prendre leurs études à cœur et à profiter pleinement de cette nouvelle année. « Je félicite l’équipe de direction, le recteur et son bureau, ainsi que les étudiants qui se sont mobilisés dès 8h du matin pour être en classe », a ajouté le ministre, visiblement satisfait de l’engagement de tous les acteurs.

Conscient des défis que pose la formation dans les universités guinéennes, Alpha Bacar Barry a rappelé le recrutement de 153 enseignants-chercheurs titulaires de doctorat (PhD). « Nous espérons une amélioration substantielle du nombre d’heures d’enseignement et de la qualité des évaluations grâce à l’appui de ces nouveaux enseignants », a-t-il affirmé.

Parmi ces nouveaux arrivants, Dr Ganiou Gbenga Moussiliou, spécialiste en physique, a pris ses fonctions à l’Université Gamal. Enthousiaste à l’idée de contribuer à la qualité de l’enseignement supérieur en Guinée, il s’est rapidement intégré à l’équipe académique et a reçu son emploi du temps. Sa venue fait partie du plan de renforcement des compétences pour garantir une année académique productive.

Pour les étudiants, la reprise est accueillie avec enthousiasme. Fatoumata Binta Diallo, étudiante en deuxième année de génie civil, a partagé son ressenti : « Je suis heureuse de retrouver mes amis, mais surtout de reprendre les cours. J’ai été agréablement surprise de constater que, malgré les rénovations en cours, les étudiants sont motivés et les cours ont repris rapidement. »

Le message du ministre est clair : l’année académique 2024-2025 sera marquée par la rigueur, la mobilisation de toutes les parties prenantes, et un soutien accru du gouvernement pour améliorer les conditions d’études dans les universités guinéennes.