Le climat est tendu dans les rangs de l’enseignement supérieur guinéen. Lansana Yansané, secrétaire général du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur, a lancé une mise en garde claire aux autorités. Il a exprimé l’exaspération des enseignants-chercheurs face au laxisme du ministère de la Fonction publique concernant l’application du décret signé par le président de la transition en début d’année.

Le SENASURS réclame, entre autres, l’arrêté d’engagement à la fonction publique pour enseignants homologués et chercheurs, l’application du décret de rémunération et le reclassement des enseignants concernés. « Beaucoup de points restent en souffrance à cause du comportement des cadres de la Fonction publique », a déploré Lansana Yansané, soulignant que le ministre de l’Enseignement supérieur a pourtant fait tout ce qui était en son pouvoir pour débloquer la situation.

Le syndicat exige que toutes les mesures soient mises en place d’ici mardi 15 octobre 2024 à minuit, faute de quoi « une grève générale sera déclenchée dès mercredi», a prévenu le syndicaliste, appelant les enseignants à se préparer pour un arrêt total des cours si les engagements du gouvernement ne sont pas respectés. «Nous ne comptons pas blaguer avec ça», a-t-il averti, insistant sur l’urgence d’une solution rapide.