L’équipe nationale du Nigeria se trouve dans une situation des plus préoccupantes à l’aéroport d’Al Abraq, où elle est bloquée depuis plus de douze heures, sans nourriture, possibilité de repos ni accès au wifi. Cet incident survient à l’approche de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025, alors que les Super Eagles doivent affronter la Libye mardi soir.

Après un détournement inattendu vers cet aéroport, situé à deux heures de route de Benghazi, les joueurs, le staff et les officiels nigérians se retrouvent dans une impasse, les portes de l’aéroport étant verrouillées sur ordre des autorités libyennes. Ce constat a été corroboré par l’attaquant Victor Boniface, qui a partagé son témoignage sur les réseaux sociaux.

Selon des informations relayées par le journaliste Adepoju Tobi Samuel, la délégation nigériane n’a pas pu quitter l’aéroport, malgré des tentatives de contact avec le gouvernement nigérian, qui mettrait en place des mesures pour résoudre la situation depuis Abuja.

Cet incident semble être une réaction des autorités libyennes suite à une mésaventure similaire subie par la délégation libyenne lors de son arrivée au Nigeria, où elle a été retenue pendant deux heures. Cette situation peu propice à la préparation des Super Eagles pourrait avoir des répercussions sur leur performance, d’autant plus que le match contre la Libye se profile à moins de 24 heures.

Victor Osimhen, attaquant vedette de la sélection, déjà forfait pour ce rassemblement, a exprimé son indignation sur les réseaux sociaux, tout comme ses coéquipiers Trust Ekong et Victor Boniface.

Actuellement leader du groupe D avec 7 points, le Nigeria dispose d’une avance confortable sur la Libye, dernière avec seulement un point. Une victoire pourrait quasiment assurer la qualification des Super Eagles pour la CAN 2025.