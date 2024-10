Le Syli national affronte l’Éthiopie, ce mardi 15 octobre 2024, pour le match retour comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025, au stade Alassane Ouattara d’Abidjan.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, tenue ce lundi, le sélectionneur guinéen Michel Dussuyer s’est montré confiant et a appelé ses joueurs à plus de détermination. “On sait que cette équipe d’Éthiopie est capable de faire de bonnes choses. On doit rester concentrés sur notre sujet et aborder ce match, qui ne sera forcément pas écrit de la même façon qu’à l’aller. Il faut aussi être conscients qu’il faudra mettre encore tous les ingrédients pour obtenir le résultat qu’on cherche”, a-t-il déclaré.

Après le match aller, le Syli doit décrocher trois points ce mardi pour espérer poursuivre l’aventure. Pour l’entraîneur, l’objectif est de prendre le maximum de points.

“Une chose est claire, nous sommes maîtres de notre destin. Nous avons pris trois points. Maintenant, nous savons que pour continuer sur la bonne voie, il faut en prendre trois autres. Nous sommes donc dans cette optique”, a ajouté Dussuyer, tout en reconnaissant la qualité de l’adversaire.

“L’Éthiopie a des joueurs de qualité, avec une maîtrise collective et technique du ballon. Nous avons aussi nos atouts, mais nous devons rester confiants sans tomber dans l’autosatisfaction”, a insisté le sélectionneur.

Vainqueur 4-1 lors du match aller contre le même adversaire, le 12 octobre dernier, l’équipe nationale guinéenne totalisera 6 points en cas de victoire, et pourrait occuper la 2e place du groupe H si la Tanzanie s’incline face à la RD Congo ce mardi. Le match est prévu à 19 heures GMT au stade Alassane Ouattara d’Abidjan.