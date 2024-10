Dans le cadre du ProDeg pour l’année 2024, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) a annoncé un programme de passation des marchés publics. Financé par un Budget d’Affectation Spéciale du Fonds Commun de l’Éducation, en collaboration avec les Partenaires Techniques et Financiers, ce programme porte sur des appels d’offres pour la réhabilitation du bloc administratif, l’équipement d’institutions d’enseignement supérieur, ainsi que la digitalisation et l’élaboration des stratégies de développement institutionnels.

Ci-dessous les domaines et les modalités spécifiques

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES MESRSI BAS

AVIS GENERAL PASSATIONA DES MARCHES MESRSI BAS-FCE 2024