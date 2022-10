Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC), appelle à des manifestations les 18 et 26 octobre prochain dans le pays. L’Alliance national pour l’alternance démocratique (ANAD), vient d’exprimer son soutien à cet appel.

Au sortir d’une plénière ce vendredi, cette alliance pilotée par Cellou Dalein Diallo, a dit faire une analyse sur la situation sociopolitique du Pays. A l’issue de ladite analyse, elle a constaté, de nouveau «avec regret» ce qui suit :

– la violation des libertés individuelles et collectives par le CNRD,

– le refus de la junte et de son gouvernement d’ouvrir un cadre de dialogue franc, autonome et décisionnel sous la conduite du médiateur de la CEDEAO en vue d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel,

– les velléités de confiscation du pouvoir par un groupe illégitime et de priver le peuple de Guinée de son droit de choisir librement ses dirigeants.

C’est pourquoi, estiment les leaders politiques membres de cette alliance, « l’ANAD apporte son soutien ferme et résolu aux manifestations appelées les 18 et 26 octobre 2022 pour exiger :

la libération sans conditions des détenus politiques ;

l’arrêt des harcèlements et des poursuites judiciaires contre les acteurs sociopolitiques ;

la levée immédiate de l’interdiction illégale des manifestations pacifiques.»

Par la même occasion, elle a invité avec «force» l’ensemble de ses militants et sympathisants ainsi que tous les guinéens «épris de justice et de démocratie à répondre massivement, dans le respect des règles et principes, à l’appel du FNDC.»