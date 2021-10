Idrissa Chérif pense que la manière dont le président du Comité national de Rassemblement pour le Développement (CNRD) conduit le pays est une bonne chose. Pour lui, Colonel Mamadi Doumabouya ne doit pas se préciter pour remettre le pouvoir à un civil.

L’ancien ministre de la Communication sous le CNDD en 2009, invite le chef de la junte d’éviter les sirènes politiques afin de bien mener le pays durant la transition : « Mamadi Doumabouya est très bien structuré. Il a une très bonne démarche. Je demanderai au président de la transition de poser des actes. Et de ne pas trop écouter, de suivre ce qu’il est en train de faire. Et de laisser les politiques de loin. Si les gens pensent qu’ils doivent être candidat, ou président que chacun se batte dans sa structure. Mais qu’il fasse ce qu’il a à faire pour doter ce pays-là les instruments légaux. C’est pourquoi il est là. Nettoyé les comptes publics et faire son travail», souhaite Idrissa Chérif.

Poursuivant, le président du parti Union pour le Changement de la Guinée (UCG) estime que tout le monde doit être consulté avant de déclarer que la transition ne doit pas excéder deux ans et demi: «La durée de la transition doit être d’un commun accord avec un consensus de tous. Tout le monde doit s’asseoir pour revoir ensemble la durée la transition que dans les partis politiques ainsi que la société civile. Il faut consulter tout le monde. Il faut tout faire pour que la durée de la transition n’excède pas deux ans ou deux ans et demi. Je pense que c’est suffisant pour une bonne transition et mettre le pays dans les règles de la démocratie. »