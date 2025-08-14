Le Premier ministre Bah Oury Bah a présidé ce 13 août 2025, au Palais de la Colombe, la signature d’un contrat introduisant le bracelet électronique dans le système pénitentiaire guinéen.

La cérémonie a réuni plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels le Garde des Sceaux, Yaya Kairaba Kaba, le ministre de l’Économie et des Finances, Mouranah Soumah, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bachir Diallo, ainsi que des cadres techniques et des représentants de l’entreprise partenaire.

Portée par le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, en partenariat avec la société CCDOC, cette initiative marque une étape clé dans la modernisation et l’humanisation de la gestion des établissements carcéraux en Guinée.

Dans sa prise de parole, le Premier ministre a souligné la volonté du chef de l’État de privilégier des solutions innovantes, efficaces et respectueuses des droits humains :

« Il est impératif de moderniser notre approche de la gestion carcérale. Le bracelet électronique constitue une alternative crédible à la détention classique, permettant de réduire les coûts tout en renforçant la dignité des personnes concernées. »

Pour le ministre de la Justice, Yaya Kairaba, cette réforme représente « un acquis majeur pour la justice guinéenne », d’autant plus qu’elle est inédite dans le pays et déjà éprouvée dans plusieurs États africains.

Pour sa part, Mme Marianne Fall, directrice générale de CCDOC Côte d’Ivoire, a précisé que la mise en œuvre débutera dans un délai de six mois, avec la livraison des premiers dispositifs et l’installation d’un centre de contrôle en Guinée.

Le projet inclut également la formation de techniciens locaux spécialisés en surveillance électronique, ainsi que la création d’emplois dans le secteur de la sécurité.