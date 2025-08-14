Le ministre de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Aboubacar Camara, a tiré la sonnette d’alarme ce mercredi sur la multiplication des forages à Conakry, qu’il juge préoccupante pour l’environnement.

C’était lors de la plénière du Conseil national de la transition (CNT) consacrée à l’adoption de l’accord de financement du Projet Eau et Assainissement en Guinée (PEAG), financé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).

“Notre capitale compte un nombre incalculable de forages. À date, on s’est estimé à près de 60 000 forages. Souvent tous hors normes d’ailleurs, avec des risques environnementaux graves”, a-t-il alerté.

Pour Aboubacar Camara, seule la mise en œuvre intégrale du PEAG pourra freiner cette multiplication anarchique. Il a présenté ses ambitions pour améliorer significativement l’accès à l’eau potable dans la capitale.

“On peut vous rassurer ici et rassurer le peuple de Guinée, que l’unité de gestion de ce projet de recrutement est presque bouclée. Elle va démarrer au mois de septembre et ça permettra aux Conakrykas d’avoir 200 000 m³ d’eau supplémentaire. C’est-à-dire qu’en l’espace de trois ans, on apportera la quantité d’eau supérieure à celle qui a existé depuis l’indépendance. Depuis l’indépendance, on est à 150 000 et en trois ans, on va en augmenter à 200 000”, a-t-il précisé, invitant les conseillers nationaux à adopter cet accord.

“En ratifiant cet accord, ce n’est pas simplement un financement que vous ratifiez. Vous écrivez une page de l’histoire de l’eau en Guinée. La belle eau, celle qui libérera nos mères et nos sœurs de la colère quotidienne, qui rendra à chaque foyer la sécurité et la dignité”, a conclu le ministre.