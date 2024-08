Le Président de la Chambre de commerce de Guinée, Mamadou Baldé, a exprimé son indignation face aux pratiques qu’il attribue à certains journalistes du pays. Ces derniers, selon lui, seraient impliqués dans des actes de chantage envers les opérateurs économiques, en particulier les importateurs de riz. Cette déclaration a été faite mardi 13 août 2024, lors d’une plénière du Conseil national de la transition (CNT), où le sujet de la qualité des produits importés en Guinée, notamment le riz, a été abordé.

Mamadou Baldé a pris la parole pour dénoncer ce qu’il considère comme une pratique déloyale de certains membres de la presse. Selon lui, ces journalistes auraient recours à des menaces pour extorquer de l’argent aux importateurs. “Vous savez ici, les médias, ce sont eux qui font et qui détruisent. Parfois, ils écrivent à nos importateurs de riz pour leur demander de l’argent sous peine de ternir leur réputation”, a déclaré Baldé. Il a ajouté que si les importateurs refusent de payer, les journalistes publient des articles dénonçant la mauvaise qualité du riz importé.

Le président de la Chambre de commerce a également affirmé que ces journalistes effacent les articles une fois qu’ils ont reçu le paiement exigé. Il a assuré que la Guinée importe du riz de bonne qualité, supérieur à celui disponible dans d’autres pays voisins comme la Sierra Leone, le Libéria, et le Mali. “Je peux vous rassurer, Monsieur le président, vérifiez en Sierra Leone, au Libéria et au Mali, la Guinée dispose du meilleur produit d’importation”, a-t-il insisté.

En réponse, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a tenu à préciser que l’information concernant la qualité du riz importé lui avait été transmise par un Guinéen vivant aux États-Unis, et non par un journaliste. “L’information m’a été donnée par un compatriote guinéen qui vit aux États-Unis, et ce dernier n’est pas journaliste”, a-t-il rétorqué, marquant ainsi une distance avec les accusations portées par Mamadou Baldé contre les médias locaux.

Ces déclarations mettent en lumière un climat de méfiance entre certains acteurs économiques et les médias en Guinée. Les accusations portées par le président de la Chambre de commerce de Guinée sont graves et pourraient ternir l’image de la presse nationale. Elles soulèvent également des questions sur l’éthique journalistique et les relations parfois conflictuelles entre la presse et le monde des affaires.