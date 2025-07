La Fédération guinéenne des parents d’élèves, étudiants et amis de l’école (FGPEAE) a réagi aux résultats de l’examen d’entrée en 7e année, publiés le 10 juillet dernier. Dans un entretien avec Guinee360, sa présidente, Hadja Adama Sow, estime que ces résultats traduisent fidèlement le niveau réel des élèves et le contenu enseigné durant l’année scolaire.

« Comparés à ceux de l’année passée, les résultats montrent que nous sommes en train de progresser. Ils reflètent le programme enseigné dans les classes », a-t-elle déclaré au micro de Guinée360.

Hadja Adama Sow se réjouit également du climat apaisé qui a suivi la publication des résultats. Contrairement aux années précédentes, aucune réclamation majeure n’a été enregistrée par la Fédération.

« D’habitude, beaucoup de parents nous sollicitent pour contester les résultats. Cette année, il n’y a eu aucun cas porté à notre niveau. Cela montre que les résultats sont globalement acceptés », souligne-t-elle.

Toutefois, la présidente de la FGPEAE appelle à ne pas se contenter de ces acquis. Elle souhaite une amélioration continue du niveau des élèves, en insistant sur la nécessité de les préparer dès le début de l’année scolaire.

« Il faut que les élèves apprennent à lire, à écrire, à compter et à calculer. S’ils ne maîtrisent pas cela, on les trompe, et on trompe aussi la nation », avertit-elle.

Hadja Adama Sow invite enfin les parents à mettre à profit les vacances pour mieux préparer la prochaine rentrée scolaire.

« C’est maintenant qu’il faut penser aux répétiteurs, aux cours de rattrapage et de mise à niveau. Les grands frères et sœurs peuvent aider les plus jeunes. Ce n’est pas le moment d’envoyer les enfants dans les taxis ou sur les motos pour des vacances improvisées », a-t-elle conclu.