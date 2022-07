Le coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), a fait montre d’une solidarité envers les anciens dignitaires d’Alpha Condé, en prison depuis plusieurs mois, pour des faits présumés de détournements et autres. Sur sa page Facebook, Oumar Sylla (Foniké Menguè), a demandé la libération de l’ancien premier Kassory et ses collègues, si la CRIEF ne les juge pas.

«À la maison centrale, j’ai vu les prisonniers de la CRIEF, je pense qu’après plusieurs mois de détention, si on n’organise pas leurs procès afin qu’ils soient situés sur leurs sorts, il faut les libérer. Je suis contre l’injustice de quelque nature que ce soit», a écrit l’ancien détenu politique du régime Condé.