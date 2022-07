L’acte se serait passé à matoto centre, dans une clinique non autorisée d’exercer, selon les informations recueillies auprès des proches de la famille. Fatoumata Yebhe Diallo, âgée de 33 ans souffrait d’une infection. Admise dans ledit centre de soins, il aurait rendu rendu l’âme suite à une mauvaise prestation de son médecin traitant.

Notre rédaction a été contacté sur ce sujet par un membre de la famille éplorée, ce jeudi 14 juillet 2022. Interrogé, Diallo Abdoulaye Gneguérè Diallo, oncle de la défunte est revienu sur les faits.

«Cela fait 3 mois qu’elle souffrait d’une infection. Donc on lui a parlé d’un médecin de proximité qui pourrait traiter cette maladie. C’est ainsi que le lundi dernier, elle s’est rendue chez ce médecin sans en parler à la famille. Arrivée sur les lieux, il (médecin traitant, Ndlr), lui aurait réclamé un million cinq cent mille francs guinéens (1.500.000 Gnf). Il a ainsi administré un produit à la fille. Mais aux environs de 15 heures 30, il a pris une image de la fille allongé en état d’inconscience sur son lit, dans sa soi disant clinique. Il sort de là, et vient de famille en famille pour demander qui connait la fille. Et arrivée dans la cour, il tombe sur la maman de la fille. Il explique ce qui s’est passé. Ensuite ses frères et soeurs sont partis chercher leur soeur et ils ont trouvé un cadavre, selon le jeune frère de la défunte», a-t-il expliqué.

Il poursuit en disant également :µ«Inquiet, le soit-disant médecin a demandé de l’aider à l’évacuer dans une clinique à proximité. On lui a instruit d’évacuer la fille à Ignace Deen. Mais arrivée là-bas 10 minutes après, les médecins ont informé que c’est un corps qui a été déposé là.»

Une plainte a été déposée, selon Abdoulaye Gneguérè Diallo:

«Nous avons porté plainte à l’ECO 4 de Matoto. Le médecin a été interpellé. Tout cela s’est passé dans la nuit du lundi.»

Pour finir, la famille de dame Fatoumata demande qu’il y ait justice afin de sauver d’autre vie:

«Nous demandons justice, pas pour seulement elle, mais pour sauver d’autres vies. Cela est devenu un cas très inquiétant dans notre pays.»

Pour le moment, nous cherchons à rentrer en contact avec le médecin accusé, mais sans succès…