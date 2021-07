Face à la presse ce mercredi 14 juillet à Conakry, le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement se dit heureux que les tas d’immondices ne sont plus qu’un souvenir lointain dans la capitale guinéenne.

Pour Elhadj Papa Koly Kourouma, la problématique de la gestion des déchets à Conakry est presque finie d’être réglée. « A Conakry il n y’a plus d’immondices. Pour votre information à Conakry aujourd’hui on produit 1600 tonnes d’ordures par jour», a-t-il déclaré.

Plus loin, le président du parti GRUP indique que si les ordures sont visibles sur les chaussées par endroits pendant la saison pluvieuse, c’est du fait que les citoyens n’ont pas la culture de »civisme ».

«En cette saison pluvieuse, c’est très compliqué parce que les familles n’ont pas encore la culture de conserver les déchets et de les faire débarrasser par les PME. Conakry a la forme d’un cône renversé avec un sommet et des flancs. Quand il pleut, les eaux fluviales sont drainées vers les flancs. Vous avez le plus grand bassin versant au niveau de Dabondy. Quand il pleut, c’est un spectacle. On vient mettre les ordures dans le canal de drainage et l’eau entraîne ces ordures. Ce sont ces déchets là que vous retrouvez les matins après la pluie sur l’autoroute», a-t-il conclu..