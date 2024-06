Depuis le mercredi 12 juin 2024, un scandale de corruption présumée impliquant des patrons de médias, le président de la transition et des hauts cadres de la présidence alimente le débat en Guinée.

Pour le coordinateur général du Réseau national des acteurs du développement durable (RENADE), le général Mamadi Doumbouya ne doit pas garder le silence face à ce sujet.

Tout de même, le responsable à l’organisation du FNDC salue le courage des deux commissaires de la HAC qui ont révélé ce cas et encourage les autres agents de l’Etat et les citoyens à dénoncer les actes de corruption.

“Malgré qu’ils ne se sont pas adressés au procureur, nous apprécions le courage des deux commissaires de la Haute autorité de communication (HAC) d’avoir dénoncé des actes de corruption impliquant la presse, le président Mamadi Doumbouya, son conseil personnel Elhadj Thierno Mamadou Bah et Moussa Moise Sylla, ancien directeur de la communication et de l’information de la présidence conformément à l’article 94 de la loi anti corruption. Les actes de corruption sont collectifs, personne ne fait seul. Nous pensons qu’il faut encourager aussi bien les agents publics et les citoyens à dénoncer les actes de corruption et infractions assimilées dans notre pays”.

C’est pourquoi, cet activiste de la société civile regrette l’attitude du président de la HAC qui a pris des sanctions contre Djené Diaby et Ibrahima Tawel Camara.

Selon lui, cette décision de Boubacar Yacine Diallo viole l’article 99 de la loi anti corruption qui dispose qu’ “il est interdit à tout organisme public ou privé d’exercer des représailles contre un employé ou un usager qui, de bonne foi, a porté plainte, dénoncé un fait de corruption ou d’infractions assimilées ou collaboré à une enquête”.

Le coordinateur du RENADE pense que les deux commissaires suspendus méritent d’être soutenus pour la manifestation de la vérité dans ce dossier qu’ils dénoncent.

Alseny Farinta Camara dénonce aussi le silence du président Mamadi Doumbouya face à ce scandale de corruption présumée dans lequel son nom et celui de plusieurs de ses proches sont cités.

“Nous trouvons inadmissible et inacceptable le silence gravissime du président Mamadi Doumbouya et de son entourage par rapport aux révélations des deux agents publics du pays”.

Le responsable à l’organisation du FNDC invite les commissaires de la HAC à réunir les éléments de preuves dont ils disposent pour les soumettre à l’appréciation du parquet spécial près la CRIEF.