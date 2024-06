C’est une information troublante que vient de révéler Djènè Diaby, commissaire à la Haute autorité de la communication (HAC).

Selon les propos rapportés par ledjely.com, la commissaire accuse les patrons des médias dont les agréments ont été retirés d’avoir perçu de sommes d’argent à la présidence en contrepartie d’un accompagnement de la transition. « Les patrons, aujourd’hui, ont eu leur part (de responsabilité). Ce qui est caché, nous on va vous dire. Chacun d’entre eux, les patrons là, ils ont eu de l’argent là-bas, à la présidence, main à main avec Mamadi Doumbouya, et ils ont signé. Ce que vous ne savez pas, lorsqu’ils (les patrons de médias) ont reçu de l’argent avec le président, un autre directeur est parti à la présidence par l’intermédiaire de Moussa Moïse Sylla (ex directeur de la communication et de l’information de la présidence). Quand il est parti, il a dit à Doumbouya qu’il peut l’aider, parce que tous les deux parlent la même langue locale, qu’il peut faire ce que le président veut contre 100.000 euros. C’est là où le président s’est énervé et il l’a chassé de son bureau. Toi tu prends 300.000 euros, 200.000 euros, 100.000 euros à quelqu’un, puis tu vas insulter l’intéressé à la radio alors qu’il est plus fort que toi. Il va faire quoi. (…).

Sinon, pourquoi on ferme une radio, une télé sans que rien ne se passe? C’est suspect, c’est pourquoi le jour où on a retiré les agréments, ils voulaient parler. Mais on leur a dit qu’ils détiennent leur liste, ils se sont tous tu, personne n’a parlé, parce qu’ils savent qu’ils ont reçu l’argent. Personne ne se scarifie pour ces gens (les patrons de médias). Je ne crois même plus que ces médias seront rétablis et d’autres sont ciblés», a déclaré Mme Diaby.

Interrogé par Guinee360 en mai dernier, Lamine Guirassy avait démenti cette rumeur. “Je ne vous dirais pas la réalité parce que si vous confondez les déclarations d’un Facebookeur ou tiktokeur, tant mieux. HADAFO média, c’est 17 ans en Guinée. Si on part en matière d’investissement aujourd’hui c’est plus d’un million d’euros en Guinée. C’est ma première nouvelle d’entendre ça. Trois milliards ou 300 mille euros c’est quoi ? Vous pensez sincèrement ? (rire) En tout cas je n’en sais rien du tout. La question n’a pas de sens. On a combien d’employés aujourd’hui à HADAFO médias ? Je l’ai dit, quand on dit que le président aurait donné de l’argent aux journalistes, moi-même j’ai dit dans les grandes gueules de citer les noms de ces journalistes là, et ça c’est public”, avait repondu le PDG du groupe Hadafo média [Espace TV et radio, Sweet Fm] dont les licences ont été retirées tout comme Djoma média et FIM FM.