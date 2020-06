Monté au créneau récemment pour dénoncer la crise financière que traverse la LGFP qu’il dirige, le Général Mathurin Bangoura a eu un retour favorable de la part du chef de l’Etat guinéen, le président Alpha Condé s’engage à soutenir l’instance pour les subventions de la saison sportive 2020-2021.

Il était au bout du gouffre et ne voyais qu’une seule issue à la situation : une démission. Mais dans son intervention d’aujourd’hui chez nos confrères d’Espace FM, le président de la Ligue Guinéenne de Football Professionel (LGFP) dit avoir été contacté par le président de la république en personne. Une petite lueur d’espoir se pointe donc à l’horizon pour le General Mathurin Bangoura et ses collaborateurs. « Le président de la république en personne m’a appelé au téléphone. Il a pris l’engagement de mettre les moyens pour accompagner la ligue Guinéenne de football professionnel pour la saison prochaine. C’est une bonne décision et on doit s’en féliciter » relate Mathurin.

Mais connaissant le professeur Alpha Condé et ses habitudes en terme de promesses, crier victoire ne serait pas du tout une bonne idée. On se rappelle encore de l’histoire des 12 terrains synthétiques à l’intérieur du pays qu’il a promis depuis la saison passée, qui reste encore en attente d’application.

Espérons…