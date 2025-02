Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a procédé ce jeudi 13 février 2025, à l’inauguration de plusieurs infrastructures au sein de l’Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire (ISAV) de Faranah.

Cette cérémonie, marquée par la présence de nombreuses personnalités, s’inscrit dans le cadre de l’immersion gouvernementale visant à renforcer les capacités du secteur de l’enseignement supérieur en Guinée.

Les nouvelles installations comprennent un bâtiment dédié à l’École doctorale, ainsi que les résidences de la Directrice générale et du Secrétaire général de l’institut. Ces infrastructures viennent soutenir le développement de l’ISAV en améliorant ses capacités d’accueil et d’encadrement pour les étudiants et le corps enseignant.

À travers cette initiative, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des secteurs essentiels pour le progrès économique et social du pays.