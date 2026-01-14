À quelques jours de l’investiture du président Mamadi Doumbouya, prévue le 17 janvier, l’Agence de gestion des routes (AGEROUTE) a procédé à une visite de terrain sur plusieurs chantiers de réhabilitation des voiries urbaines de Conakry. Conduite par le directeur général de l’institution, Moïse Sidibé, la mission s’est déroulée en présence de cadres de l’AGEROUTE et de l’inspecteur général des Travaux publics du ministère des Infrastructures.

La tournée a concerné notamment les axes de Nongo Kiroty (marché), Nongo Morikantéyah, Cosa Tannerie, les environs de l’aéroport, Hamdallaye ainsi que le rond-point Belle Vue. Lancés depuis plusieurs semaines, ces travaux visent à améliorer la fluidité du trafic et les conditions de circulation dans la capitale, dans un contexte de forte mobilisation liée à l’événement politique à venir.

Sur les différents sites visités, les responsables de l’AGEROUTE ont constaté une accélération du rythme d’exécution. Le directeur général s’est félicité de l’état d’avancement des travaux, tout en insistant sur la continuité du programme de réhabilitation au-delà de l’investiture. « Depuis ce matin, nous avons fait le tour du quartier de Nongo en passant par Kiroty, et vous avez vous-mêmes constaté le niveau des travaux en cours », a déclaré Moïse Sidibé.

Selon lui, cette démarche vise à démontrer l’engagement des autorités sectorielles à restaurer durablement les infrastructures routières. « Nous sommes engagés, en tant que maître d’ouvrage délégué, à réhabiliter les différents axes routiers. Le travail a débuté et il ne va pas s’arrêter », a-t-il assuré.

Le directeur général a précisé que les interventions concernent aussi bien les voiries primaires que secondaires et tertiaires, à Conakry comme à l’intérieur du pays. « Nous sommes dans un élan de restauration des axes routiers afin de permettre une circulation dans des conditions idoines de sécurité et de confort pour les populations », a-t-il ajouté, soulignant que les équipes de l’AGEROUTE sont actuellement à pied d’œuvre sur plusieurs tronçons stratégiques.

Au-delà de l’urgence liée au calendrier de l’investiture, Moïse Sidibé a mis l’accent sur la qualité des ouvrages réalisés. Il a expliqué que l’agence applique désormais une approche fondée sur le triptyque « qualité–coût–délai ». « L’AGEROUTE met un accent particulier sur la vérification de l’épaisseur des chaussées et sur la teneur en bitume utilisée dans le cadre du bitumage », a-t-il indiqué, évoquant les opérations de carottage en cours sur certains axes pour contrôler la conformité technique des travaux.

Interpellé sur la rapidité d’exécution des chantiers en lien avec l’investiture, le directeur général a tenu à rassurer. « Vous avez constaté que sur l’axe T2, les travaux ont été réalisés en moins de dix jours. Aujourd’hui, nous travaillons beaucoup plus de nuit que de jour afin de respecter les délais sans compromettre la qualité », a-t-il affirmé. Il a également assuré que les derniers travaux et le marquage au sol seraient achevés dans les délais requis, afin de livrer des infrastructures conformes aux exigences de sécurité pour les usagers.

Moïse Sidibé a par ailleurs évoqué les réformes internes engagées au sein de l’AGEROUTE, notamment en matière de ressources humaines. « Depuis mon arrivée, j’ai lancé un vaste programme de refondation, avec la refonte de l’organigramme et le recrutement d’une vingtaine de profils », a-t-il expliqué. Ces recrutements, selon lui, visent à renforcer le capital humain, considéré comme le premier élément de la refondation du secteur routier.

Sur le terrain, les entreprises en charge de l’exécution des travaux ont également apporté des précisions. À Nongo Kiroty, les travaux sont réalisés par l’entreprise GPC Construction. Son directeur général, Aly Kaba, a indiqué que le chantier est largement avancé. « Il s’agit d’un tronçon de 700 mètres linéaires sur 8 mètres de largeur. À ce jour, nous sommes à plus de 80 % d’exécution et, d’ici midi, cette section sera terminée », a-t-il déclaré, soulignant la mobilisation rapide des équipes dans le cadre des travaux d’urgence liés à l’investiture.

Pour Aly Kaba, la qualité des ouvrages réalisés est une priorité. « C’est une activité de qualité menée par une équipe habituée à ce type d’interventions d’urgence », a-t-il affirmé, tout en relevant l’impact positif sur les populations riveraines. « Les communautés sont satisfaites de ces routes qui changent l’écosystème local et améliorent la circulation », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la durabilité des infrastructures, le responsable de GPC Construction s’est voulu rassurant. « La composition technique de la route est conçue pour tenir dans le temps, quelles que soient les intempéries », a-t-il expliqué, évoquant également les travaux connexes de drainage. « Quand on réalise une route, il faut intégrer les infrastructures annexes pour garantir la sécurité et la durabilité », a-t-il insisté, appelant par ailleurs les riverains à préserver les ouvrages, notamment en évitant l’obstruction des caniveaux.

Sur la transversale Cosa Tannerie, Sory Soumah directeur technique de l’entreprise IC Transform BTP, chargée des travaux sur ce tronçon a détaillé la nature de l’intervention. « Nous sommes sur un tronçon de la T3 reliant la corniche nord au carrefour Tannerie. Nous intervenons principalement sur environ 250 mètres linéaires pour assurer le raccordement entre le rond-point de Cosa et ses intersections », a-t-il expliqué. Concernant les délais, le responsable technique s’est montré confiant. « D’ici 17 heures ou 18 heures, nous allons terminer tout le raccordement », a-t-il assuré, précisant qu’il s’agit de travaux de resurfaçage destinés à prolonger la durée de vie de la route. « Ce n’est pas une reconstruction complète, mais une solution pour permettre aux usagers de circuler dans de meilleures conditions en attendant une réhabilitation plus lourde », a-t-il ajouté.

Au terme de cette visite, l’AGEROUTE et les entreprises partenaires ont réaffirmé leur engagement à livrer les chantiers dans les délais impartis. Au-delà de l’investiture présidentielle, les autorités promettent un suivi renforcé et des contrats de maintenance destinés à préserver les infrastructures réhabilitées et à améliorer durablement la mobilité urbaine à Conakry.