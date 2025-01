Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation a rendu public, ce mardi 14 janvier 2025, la date pour le démarrage de la distribution des cartes uniques de l’étudiant guinéen. À partir du mercredi 16 janvier, chaque étudiant bénéficiera d’une identité académique numérique, lui ouvrant un accès simplifié à une gamme variée de services et facilitant la fluidité des démarches administratives et pédagogiques.

Cette première phase concerne les institutions suivantes :

Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) de Kountia

Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké

Institut supérieur des Arts Mory Kanté de Dubréka

Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD)

ISAU

École Supérieure du Tourisme et de l’Hôtellerie

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles – Guinée

Les fonctions principales de la carte unique de l’étudiant :

Carte d’assurance

Accès à la plateforme unique de documentation (PLUDOEC)

Paiement des services en ligne

Mobilité des étudiants

Achats dans les commerces partenaires

Authentification et identification.

La distribution des cartes dans les autres institutions d’enseignement supérieur se fera progressivement jusqu’à la fin du mois de janvier 2025. Les services de scolarité de chaque institution assureront la remise des cartes aux étudiants.

Pour toute information ou réclamation, les étudiants doivent s’adresser au service de scolarité de leur institution. Le retrait des cartes est gratuit, précise le département dirigé par le ministre Alpha Bacar Barry.