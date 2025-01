Initialement prévu pour février prochain, le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2024) est reporté jusqu’au mois d’août 2025. L’annonce a été faite ce mardi 14 janvier par la Confédération Africaine de Football (CAF) à travers un communiqué.

La compétition réservée aux équipes nationales locales de l’édition 2024 se jouera désormais dans sept mois, dans trois pays : la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda.

Selon le communiqué publié sur le site officiel de l’instance faîtière du football africain, “les experts techniques et d’infrastructures, dont certains sont basés en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour s’assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le CHAN 2024.”

Quant au tirage au sort prévu demain, 15 janvier 2025, la CAF a annoncé que le programme reste maintenu. Il aura lieu à Nairobi à 20h00, heure locale.

Pour rappel, le Syli national local fait partie des équipes qualifiées pour cette 8ème édition du Championnat d’Afrique des Nations.