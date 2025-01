Les propos du président français, Emmanuel Macron, dénonçant ce qu’il qualifié d’ingratitude de certains dirigeants africains continuent de susciter une vive indignation au sein de l’opinion publique africaine, y compris au plus haut niveau.

S’exprimant au sujet des interventions militaires françaises contre les djihadistes au Sahel, Emmanuel Macron a déclaré : “Je crois qu’on a oublié de nous dire merci. Ce n’est pas grave, ça viendra avec le temps. L’ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c’est une maladie non transmissible à l’homme”, lors d’une rencontre avec les ambassadeurs français, le 6 janvier 2025.

Les réactions n’ont pas tardé. Après le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et le président tchadien, le Maréchal Déby, c’est au tour du chef d’État burkinabé de sortir de son silence pour répondre au président français. Le capitaine Ibrahim Traoré a une nouvelle fois affiché ses inimitiés envers Emmanuel Macron.

“Il a insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d’ingratitude, et que l’ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n’est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l’Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas humains à ses yeux. Peut-être que c’est lui qui n’est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s’il y a bien un ingrat, c’est bien lui. Je pense que s’il n’est pas athée et qu’il prie, à chaque matin qu’il se réveille et qu’il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c’est grâce à nos ancêtres qu’il existe aujourd’hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains”, a réagi