Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) qui menace de boycotter l’investiture d’Alpha Condé prévue le mardi, 15 décembre 2020, a des donné des nouvelles consignes ce dimanche.

Les opposants pro-démocratie demandent au peuple de Guinée de renouveler son opposition au coup d’État constitutionnel perpétré par Alpha Condé.

Par ailleurs, le FNDC demande aux opérateurs économiques ainsi qu’aux sociétés établies sur le territoire guinéen, de s’abstenir de toute activité dans la journée du 15 décembre.

Communiqué

Dans le souci de prévenir les risques d’affrontements liés aux menaces publiques proférées par le gouvernement guinéen, dans la soirée du vendredi 11 décembre, la commission d’organisation de la manifestation éclatée du Mardi 15 Decembre 2020:

– Appelle le Peuple de Guinée à renouveler son opposition totale, le mardi 15 octobre, au coup d’État constitutionnel perpétré par Alpha Condé, tout en demeurant vigilant afin de ne pas céder aux éventuelles provocations et intimidations des Forces de défense et de sécurité.

– Conseille vivement aux opérateurs économiques ainsi qu’aux sociétés établies sur le territoire guinéen, de s’abstenir de toute activité dans la journée du 15 decembre 2020 à dans le Grand Conakry;

– Invite tous les citoyens détenteurs d’engins roulants privés ou publics à une extrême prudence en les immobilisant ;

-Invite les forces de défense et de sécurité à demeurer républicaine en s’abstenant de tirer sur les honnêtes et dignes citoyens pro-démocratie.

La commission d’organisation salue l’esprit républicain des citoyens et leur détermination à poursuivre le combat pour une Guinée juste, démocratique et débarrasser du dictateur Alpha Condé et ses complices.