Les tractations autour de la mise en place du Conseil national de la transition se poursuivent en Guinée.

Le sujet divise les acteurs politiques guinéens au sortir d’une concertation entre le Ministère de l’administration du territoire et les entités concernées.

Le président du parti Union des démocrates pour le renouveau et du progrès (Udrp) s’est exprimé sur la représentativité des partis politiques au sein de cet organe de transition. L’opposant a exprimé son opposition à la décision de la junte qui a prévu quinze places pour les partis politiques.

« Nous, nous avons dit dès le départ puisque cette crise qui s’annonce ou l’incompréhension qu’il y a. En fait, l’incompréhension et toute la crise qu’on a essayé de résoudre c’est une crise politique. On ne peut pas résoudre cette crise-là en écartant les politiques. Parce qu’en fin de compte, ce sont les politiques qui vont gouverner le pays . S’ils doivent gouverner, ils doivent faire partie de la solution », explique Édouard Zotomou Kpogomou.

Le président du parti UDRP par ailleurs membre de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (Anad), souhaite une augmentation du nombre des places pour les partis politiques au CNT.

« Il y a peut-être un semblant de prise en considération mais nous, nous pensons d’ailleurs que les 15 places qui ont été octroyées aux politiques sont peu. Le nombre même au niveau du CNT, on a pas de minorité de blocage. Donc nous ne pouvons pas nous fier à l’humeur des uns et des autres et dire bon voilà ils vont voter avec nous. Il faut d’abord que le nombre soit rehaussé. Au lieu de 81 nous pensons qu’on en a vraiment besoin un peu plus« , a-t-il lancé.