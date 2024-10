A l’occasion de la rentrée universitaire 2024-2025 prevue ce lundi 14 octobre, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) a adressé un message aux étudiants et aux encadreurs. Alpha Bacar Barry a invité les nouveaux étudiants à se présenter dans leurs institutions d’orientation le lundi 21 octobre. [Communiqué]

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation porte à la connaissance des étudiantes et étudiants, des enseignants chercheurs, des Recteurs et Directeurs Généraux des Institutions d’Enseignement Supérieur publiques et privées et des parents d’étudiants que la rentrée universitaire 2024-2025 débute ce lundi, 14 octobre 2024, à 08 heures précises, sur toute l’étendue du territoire national.

Quant aux étudiants de première année, nouvellement orientés, ils sont invités à se présenter dans leurs institutions d’orientation le lundi, 21 octobre 2024, à 08 heures précises. Les Recteurs et Directeurs Généraux de toutes les Institutions d’Enseignement Supérieur sont chargés de prendre les dispositions idoines pour assurer une rentrée universitaire effective à la date indiquée et le respect scrupuleux du calendrier universitaire 2024-2025, déjà communiqué.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée universitaire et une année universitaire réussie.

Vive l’Université Guinéenne !

Conakry, le 13 octobre 2024

Le Ministre Alpha Bacar Barry