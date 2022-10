Participant au panel sur la thématique ‘’Industrie culturelle et créative : moteur de croissance économique’’, au SADEN, le PDG du groupe Hadafo médias a mis l’accent sur la place de la femme dans l’entrepreneuriat, notamment dans le domaine des médias. Dans ce sens, Lamine Guirassy a invité la gente féminine à briser le mystère afin de se faire une place importante au sein des rédactions.

«Ce n’est pas un choix fortuit dans le sens que tout simplement, toutes nos rédactions aujourd’hui sont gérées par des femmes. On s’est beaucoup plus focalisé aussi sur les grandes gueules à savoir pourquoi, il n’y a pas plus de femmes que les deux qui y sont déjà ? J’ai dit ce que j’en pensais », a indiqué le patron d’Hadafo médias.

Aux jeunes entrepreneurs, Lamine Guirassy conseille d’oser, car il trouve cette attitude très importante et, ce n’est pas parce qu’on est femme, «qu’on se dit être limitée… Il y’a des gens qu’on motive souvent à travers des actes et je prends le cas de Mafoudia Bangoura qui est venue dans les GG, au début, ce n’était pas vraiment facile mais avec le temps, je pense qu’elle a su s’imposer. C’est comme le cas de Moussa Yéro aussi », dira-t-il.

«Si j’ai un appel à lancer, c’est surtout au niveau de notre corporation, parce que force est de reconnaître qu’on a plus d’hommes que de femmes patrons, sauf Aissatou Béla Diallo… Mon appel, c’est de surtout oser parce que les places s’arrachent, il ne faut pas qu’on soit là à avoir pitié de telle ou de telle, ce côté pitié doit changer et qu’on se dise, que si l’on a cette place c’est surtout par mérite et pour moi, ça c’est très important », a conclu Lamine Guirassy.