C’est une lueur d’espoir pour des milliers de personnes. L’État guinéen a mis en marche un plan de compensation pour les victimes du déguerpissement de Kaporo-rails, Kipé 2 et Dimess. À la clé, un domaine sera mis à leur disposition à Wonkifong, et un fonds leur permettant de se reconstruire est en perspective.

« C’est une décision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il a pris en compte nos préoccupations et a décidé enfin de nous rétablir dans nos droits », a déclaré Mamadou Samba Sow, le porte-parole du collectif des victimes.

M. Sow explique que le processus avait été enclenché depuis l’année dernière à travers l’identification de l’ensemble des victimes et de leurs biens. Cela a englobé les victimes de 1999 et celles de 2019, qui totalisent 2 673 familles, selon leur porte-parole. C’est ainsi qu’il leur a été proposé une relocalisation à Wonkifong.

« Un domaine de 200 et quelques hectares a été trouvé à Wonkifong et le gouvernement nous a proposé de nous recaser sur ce site-là », a souligné Mamadou Samba Sow.

Une cérémonie de remise officielle du titre foncier et du plan d’aménagement du domaine est prévue demain, samedi 13 septembre 2024. À en croire Samba Sow, il s’en suivra l’aménagement du site et la création d’une commission mixte composée des représentants de l’État guinéen et des victimes pour trouver un terrain d’entente par rapport au montant de la compensation financière qui devra permettre aux victimes de reconstruire leur maison.

« Suite à l’aménagement, des titres fonciers individuels seront faits et c’est à ce moment-là qu’on parlera du partage du domaine et du fonds », précise-t-il. Mais quoi qu’il en soit, c’est une lueur d’espoir pour les victimes.

Pour rappel, après un premier déguerpissement en 1999 sous le régime du feu général Lansana Conté, Alpha Condé, à travers son ministère de la Ville et de l’Aménagement du territoire, avait entamé un autre, en 2019, laissant des milliers de familles sans abri, sans aucune mesure préalable.