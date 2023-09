La première édition de la Guinea Fintech Week a été lancée ce mercredi 13 septembre 2023 dans un établissement hôtelier de Conakry. La cérémonie a été honorée par la présence de membres du gouvernement, de partenaires et d’experts.

La Guinea Fintech Week est un forum conçu pour réunir régulateurs, PME et startups afin de discuter des défis auxquels ils sont confrontés, des réglementations en vigueur, ainsi que des opportunités offertes par divers secteurs d’activité. Selon Ibrahima Kalil Kaba, l’un des organisateurs de cet événement de grande envergure, l’objectif de la Guinea Fintech Week est de développer des solutions de paiement numérique pour faciliter les transactions financières et favoriser l’inclusion financière.

La deuxième vice-gouverneure de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), Souadou Baldé, a souligné que grâce au développement des Fintech en Guinée, « d’importants progrès ont été réalisés ces dernières années dans le secteur bancaire, notamment en termes de services de paiement, de gestion du crédit, de mobilisation de capitaux et de gestion des investissements. Nous espérons que la Fintech sera un atout pour le pays en renforçant l’écosystème des services financiers numériques au profit de la population. »

Le ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, Alpha Bacar Barry, a lancé cette édition et a salué cette initiative en ces termes : « C’est une excellente initiative à encourager, d’autant plus qu’elle émane du secteur privé lui-même, un partenaire clé dans la création de richesse et d’emplois. Cette technologie est en plein essor en Afrique, et voir des acteurs se réunir pour discuter des problématiques et des défis est à la fois louable et stimulant. Elle peut grandement contribuer à l’avancement du secteur bancaire, notamment en favorisant la bancarisation et l’augmentation du taux de pénétration. »

Cette première édition a pour thème : “Les défis réglementaires et les opportunités de la Fintech en Guinée.” Au cours de ces trois jours, des experts venus de divers horizons participeront à des panels pour partager leurs expériences et contribuer à la recherche de solutions visant à faciliter davantage les transactions financières.