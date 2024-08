Le procès du président du parti Union guinéenne pour la démocratie et le développement (UGDD), Pépé Francis Haba, s’est poursuivi ce mardi 13 août 2024 devant le Tribunal de première instance de Dixinn. Accusés d’« atteinte et menace à la sécurité publique », Haba et ses coaccusés ont fermement nié les faits qui leur sont reprochés.

L’audience a débuté avec le témoignage d’Ange Kolomou, membre de l’UGDD, qui a catégoriquement rejeté les accusations. Kolomou est accusé d’avoir participé à une réunion à Lambanyi pour planifier la libération de Simon Pierre Camara, actuellement porté disparu. Kolomou a expliqué avoir reçu une invitation, mais avoir manqué la réunion.

Joseph Maomou a également témoigné, affirmant avoir assisté à la réunion dans le but de localiser leur leader, détenu dans une destination inconnue. Il a précisé que les forces de l’ordre sont intervenues avant le début de la réunion.

Pour sa part, Pépé Francis Haba, a nié toute implication dans une réunion visant à troubler l’ordre public. Il a expliqué : « Le jeune frère de Simon Pierre m’a informé qu’une réunion aurait lieu au siège du parti pour discuter de son frère dont nous n’avions pas de nouvelles. La réunion n’a même pas eu lieu, mais le matin de l’incident, j’ai été alerté que les forces de l’ordre allaient faire une descente. J’ai immédiatement prévenu le frère de Simon Pierre, qui m’a informé que la réunion avait été annulée. Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées, elles ont frappé à ma porte en menaçant de la défoncer si je ne l’ouvrais pas. C’est ainsi que je suis sorti. Ils ont fait preuve de brutalité, et nous avons été conduits à la gendarmerie de Cosa, puis à la Direction centrale des investigations de la gendarmerie nationale, où nous avons été auditionnés jusqu’à 1h du matin. »

Les avocats de la défense ont demandé la mise en liberté provisoire de leurs clients, mais la demande a été rejetée par le juge Lansana Kéita. Ange Kolomou et Joseph Maomou restent donc en détention à la Maison centrale de Conakry. L’audience a été reportée au 20 août 2024 pour la suite des débats.