Le secteur de l’enseignement supérieur en Guinée est sur le point de bénéficier d’une réforme majeure avec l’annonce du recrutement de 250 nouveaux enseignants-chercheurs, tant nationaux qu’internationaux. Cette initiative vise à pallier la pénurie d’enseignants qualifiés et à améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche dans les institutions supérieures du pays.

Selon les données récentes, seulement 22,44% des enseignants-chercheurs en Guinée possèdent un doctorat, le diplôme requis pour ce titre selon la loi L0016 sur l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique. En revanche, 38,81% détiennent un Master, 21,92% une Maîtrise, et 9,91% une Licence. Plus inquiétant encore, seulement 8,0% des enseignants sont de rang magistral (professeurs ou maîtres de conférences), une situation qui varie grandement entre les institutions. L’Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC) et l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) possèdent les plus hauts taux d’enseignants de rang magistral, respectivement 14,47% et 14,36%. Cependant, l’Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD) et l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises de Guinée (ISCAEG) affichent des taux alarmants de 1,56% et 1,45%, respectivement. Certaines institutions, telles que l’Institut Supérieur de Technologie (IST) de Mamou, l’Institut Supérieur des Arts et Métiers (ISAMK) de Dubréka, et l’Institut Supérieur d’Architecture et d’Urbanisme (ISAU), n’ont aucun enseignant de rang magistral.

Ces chiffres mettent en lumière une pénurie critique d’enseignants qualifiés, compromettant la qualité de l’enseignement supérieur et les opportunités de recherche et d’innovation en Guinée.

Un recrutement pour changer l’avenir de l’université guinéenne

Le recrutement de 250 enseignants-chercheurs qualifiés permettra de renforcer significativement la qualité de l’enseignement supérieur en Guinée. L’expertise diversifiée et les perspectives internationales de ces nouveaux enseignants enrichiront la formation des étudiants et stimuleront la recherche scientifique.

En attirant des enseignants étrangers, ce recrutement encouragera l’échange interculturel et scientifique. Les méthodologies de recherche et les expériences internationales apportées par ces enseignants enrichiront l’environnement académique guinéen et favoriseront les collaborations avec des institutions étrangères.

Attraction de talents et rétention des compétences

En offrant des opportunités d’emplois attractives, cette initiative vise à attirer des talents et à retenir les compétences en Guinée. Les enseignants-chercheurs guinéens seront encouragés à poursuivre leur carrière dans le pays, tandis que des experts étrangers contribueront à former la prochaine génération de chercheurs guinéens.

Un processus de recrutement rigoureux

Un processus de recrutement transparent, équitable et rigoureux est préconisé. Des comités composés de membres internes et externes seront chargés d’évaluer les candidatures et de sélectionner les enseignants-chercheurs les plus qualifiés.

Le recrutement de 250 enseignants-chercheurs, guinéens ou étrangers, est une mesure urgente et essentielle pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur en Guinée. Cette initiative vise également à stimuler la recherche scientifique et à promouvoir l’échange interculturel. La réforme de l’enseignement supérieur en Guinée est en marche, et ce recrutement massif constitue une étape déterminante vers un avenir académique plus prometteur pour le pays.

Voir les profils recherchés