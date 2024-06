Joe Biden a dépêché à Conakry, madame Uzra Zeya, sous-secrétaire d’État américaine chargée de la protection civile, de la démocratie et des droits de l’homme. Au cours de sa mission, elle a eu des discussions avec les autorités guinéennes sur le processus de retour à l’ordre constitutionnel et a encouragé Conakry à œuvrer de façon transparente pour devenir un modèle de transition démocratique.

Madame Zeya a animé un point de presse ce jeudi 13 juin 2024, exprimant la position des États-Unis sur le processus de transition en cours. “Nous avons eu des échanges fructueux et constructifs sur notre partenariat. J’ai souligné le soutien fort des États-Unis pour une transition démocratique guinéenne réussie, durable, qui est un travail complexe et nécessaire,” a-t-elle déclaré.

Elle a insisté sur la capacité de la Guinée à devenir un modèle de transition démocratique inclusif dans la région, affirmant que les États-Unis sont prêts à accompagner les efforts du gouvernement et du peuple guinéen. “Nous sommes convaincus que la Guinée peut être un modèle de transition démocratique réussi et inclusif dans la région. Et de notre part, nous sommes prêts à accompagner les efforts du gouvernement et du peuple si nécessaire. J’ai exprimé le souhait que le gouvernement de transition publie dans le meilleur délai le projet de constitution. Ce qui permettrait d’ouvrir un espace de discussions et de débats sur l’avenir démocratique du pays,” a-t-elle ajouté.

Près de 3 ans de transition, le Conseil national de la transition (CNT) n’a pas encore rendu publique le projet de nouvele constitution. Madame Uzra Zeya encourage le gouvernement guinéen à faire preuve de transparence et à fixer une date pour le référendum constitutionnel, soulignant que cela rassurerait la population sur la volonté du gouvernement de mettre en place une transition démocratique. “Nous croyons que la publication de la Constitution et l’organisation du référendum rassureront la population de la volonté du gouvernement de la transition de mettre en place une transition démocratique,” a-t-elle affirmé.

En outre, la sous-secrétaire d’État a mis en lumière l’engagement financier des États-Unis à travers un nouveau programme de soutien aux transitions démocratiques en Afrique. Particulièrement, la Guinée a été choisie pour la phase pilote de ce programme et en a bénéficié de plusieurs millions de dollars.

“Notre soutien n’est pas que parole. C’est sur des faits. C’est pour cela que l’initiative du gouvernement américain de soutenir les transitions politiques et démocratiques en Afrique, est relativement nouvelle. La Guinée est le pays phare de cette initiative et c’est seulement en Guinée que nous avons commencé la mise en œuvre. Donc jusqu’à maintenant, nous avons octroyé à la Guinée 12,5 millions de dollars à différents programmes visant à soutenir les processus électoraux, l’Etat de droit et la participation citoyenne, renforçant ainsi notre engagement envers le peuple guinéen,” a conclu Uzra Zeya.

Au cours de cette visite, la sous-secrétaire d’État américaine a rencontré des responsables gouvernementaux et de la société civile guinéenne.