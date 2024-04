Le gouvernement guinéen a réagi suite à l’incendie qui a touché une bonne partie de l’entrepôt d’EDG à Hamdallaye, ce vendredi 12 avril 2024.

Le ministre de la Sécurité et de la protection civile s’est rendu sur les lieux pour faire le constat. Bachir Diallo a assuré que la situation est sous contrôle

“Je me réjouis que les opérations en cours se poursuivent normalement, le bilan matériel est extrêmement important. Heureusement, il n’y a pas eu de perte en vies humaines. L’origine de l’incendie n’est pas connue Mais je pense que les prochains jours, on saura c’est quoi l’origine exacte de cet incendie”, a-t-il promis. “Dans les prochaines 24h, on pourra vaincre le feu”, a-t-il ajouté invitant les populations riveraines à rester “calme et serein”.

Les pertes sont énormes, selon le Diaby N’faly, directeur général adjoint d’EDG. Et ce, en dépit de l’intervention rapide des sapeurs-pompiers et les services de la protection civile.

“EDG portera plainte contre X pour qu’on puisse connaître l’origine. Il y avait à l’intérieur des matériels électriques pour le réseau électrique, vous avez aussi des compteurs après paiement, vous avez des matériels, des tablatures, des câbles de connexion, des équipements de protection pour le réseau et beaucoup d’autres matériels”.

N’faly Diaby alerte sur les conséquences de cet incendie: “Les conséquences de cet incendie vont jouer sur des pannes qui vont survenir dans le futur. Nous allons fournir beaucoup d’efforts pour atténuer cette circonstance”.