Kassory Fofana: “il n’est pas possible d’exiger le confinement de la population”

Alors que de plus en plus de voix se lèvent pour demander le confinement, le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana vient de clore le débat.

Dans une interview accordée au médias français, L’Obs, le Premier ministre a justifié la décision du gouvernement guinéen de ne pas confiner les populations. “Parce qu’il n’est pas possible d’exiger cela de la population ! Plus de la moitié des Guinéens n’ont pas de moyens stables de vivre, seulement de survivre. Les familles se lèvent le matin, dans la journée elles génèrent des revenus, avec lesquels elles achètent la nourriture du jour. Comment confiner dans ces conditions ? Il faudrait que l’Etat prenne en charge un minimum pour que chacun puisse acheter de quoi vivre, mais nous n’en avons pas les moyens”.

Afin d’éviter la propagation de l’épidémie, un état d’urgence est instauré depuis le 27 mars et un couvre-feu de 21 heures à 5 heures sur tout le territoire. Ainsi que la fermeture des lieux de culte, la limitation du nombre de passagers par véhicule et interdit la circulation en dehors de la capitale, sauf dérogation. “Dans l’ensemble, les gens respectent ces consignes. La police et l’armée sont là pour les y aider, si nécessaire”, affirme Kassory.

Depuis le 12 mars, la Guinée a enregistré 250 positifs au Coronavirus dont 17 guéris.