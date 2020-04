Covid-19 en Guinée: deux proches du Premier ministre Kassory Fofana testés positifs au virus

Deux proches collaborateurs du Premier ministre Kassory Fofana ont été testés positifs au Coronavirus. L’information a été rendue publique, ce dimanche 12 avril par le service de Communication de la Primature.

Selon nos informations, il s’agit du Chef du protocole d’Ibahima Kassory Fofana et d’un membre de sa garde rapprochée.

« Dans le cadre des activités de riposte contre le COVID-19, l’ANSS a procédé à des tests de dépistage sur SEM le Premier ministre, Chef du Gouvernement ainsi que sur l’ensemble de son cabinet et du personnel civil et militaire de la Primature, les 6, 7 et 8 avril 2020.

Le test de son SEM le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et plusieurs de ses principaux collaborateurs se sont avérés négatifs.

Seuls deux parmi eux ont été testé positifs au COVID-19.

Ils ont été immédiatement pris en charge par les services de l’ANSS selon le protocole en vigueur.

La Primature rappelle à tous, l’importance des gestes barrières et invite la population à suivre les consignes édictées par l’Organisation Mondiale de la Santé, le Gouvernement et les autorités sanitaires à tous les niveaux.

La Primature souhaite prompt rétablissement à l’ensemble des malades du Covid 19″. Peut-on lire dans le communiqué du service de communication de la Primature.