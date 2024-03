Le doyen des juges de la chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d’appel de Conakry a décidé qu’il ne sera pas seul dans l’examen de la demande d’infirmation de l’ordonnance qui a placé la journaliste Aminata Conté, en détention préventive, impliquée dans l’affaire des audios de l’ex ministre de la Justice Charles Wright.

Après une audience qui a duré plusieurs heures, ce mercredi 13 mars 2024, le doyen des juges de la chambre de contrôle de l’instruction a décidé de s’associer au collège de sa chambre.

Les avocats avaient saisi cette juridiction après l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt de la journaliste Aminata Conté accusée de violation de la loi sur la protection des données à caractère personnel notamment la production, la diffusion et la mise à disposition de données portant atteinte à la dignité et d’interruption volontaire de grossesse. Malheureusement, le juge a renvoyé cette affaire devant le collège des juges de la 1ère chambre de contrôle de l’instruction.

Selon Me Fodé Kaba Chérif, l’un des avocats de l’accusé, le juge avait la latitude de rendre “une décision insusceptible de recours”, mais il a “manqué de courage”.

Mademoiselle Aminata Conté et son médecin poursuivi pour complicité doivent rester encore en prison le temps pour le collège de juges de la 1ère chambre de contrôle de l’instruction de se réunir et statuer dans cette affaire. L’avocat dénonce une détention illégale et injustifiée de ses clients qu’iI espère obtenir la libération auprès du collège des juges de la chambre de contrôle de l’instruction.

Par ailleurs, Me Chérif a révélé que l’ancien ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, a été entendu hier mardi 12 mars 2024 dans le cadre de cette affaire. Pour lui, tout porte à croire que l’ex-garde des Sceaux est la partie civile dans ce dossier.