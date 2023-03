Le procès du massacre du 28 septembre 2009 se poursuit au Tribunal de première instance de Dixinn. Ce lundi 13 mars 2023, c’est une victime de viol collectif qui était à la barre. Elle a livré un témoignage pathétique.

A la barre, la victime a expliqué les circonstances dans lesquelles 4 personnes ont abusé d’elle au Stade du 28 septembre. « Nous avons pu voir une personne assez atteinte dans sa dignité qui n’a cessé de verser des larmes et de se référer au Créateur le Bon Dieu comme Dernier des juges. Malheureusement, elle n’a pas pu identifier ses bourreaux en raison des circonstances dans lesquelles les faits sont survenus, circonstances dues au crépitement des balles qui l’ont empêchée de dévisager complètement les bourreaux. Et situation due aussi au fait que la plupart des personnes avaient le visage voilé et déformé par les peintures, d’après elle, que ces derniers avaient appliquées sur leurs visages dans le but de ne pas être reconnus. Ce sont ces choses-là qui ont fait qu’elle n’est pas à mesure de dire que c’est Paul ou Pierre. Ce qui reste constant, c’est qu’elle a été victime de viol de la part de plusieurs personnes au même endroit », a expliqué Me Dinah Sampil, l’un des avocats de la défense.

L’autre fait marquant, c’est le retour de capitaine Dadis Camara à la barre. « L’absence du capitaine Dadis à l’audience était due à son état de santé précisément à une brûlure qu’il avait subie sur les pieds suite au déversement de l’eau chaude sur ses pieds. En raison donc de la profondeur de la brûlure, il avait arrêté d’être amené à l’audience. Ce matin, il est venu. Je suis allé personnellement lui serrer la main et m’enquérir de l’état de guérison de ses pieds. Son état est en train de s’améliorer, mais cela ne remet pas en cause la gravité de la brûlure. Je pense qu’il va bientôt être rétabli complètement », a expliqué Me Dinah Sampil, l’un des conseils de l’ancien président.