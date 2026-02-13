Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a quitté Conakry ce vendredi 13 février 2026 pour prendre part au sommet de l’Union africaine, prévu samedi et dimanche à Addis-Abeba, en Éthiopie. Il s’agit de son premier déplacement à l’étranger depuis son élection à la magistrature suprême, à l’issue du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025.

S’exprimant lors d’une conférence de presse ce vendredi après-midi, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a souligné l’importance de cette participation et annoncé un programme particulièrement dense pour le chef de l’État.

Selon lui, « le président de la République fera sensation à Addis-Abeba », en raison notamment du caractère inédit de sa présence à ce rendez-vous continental.

Le porte-parole a indiqué que cette première participation suscite déjà de nombreuses attentes parmi les dirigeants africains. « C’est la première fois qu’il prend part à cette conférence continentale. Beaucoup de chefs d’État auront, à tout le moins, la curiosité, sinon un intérêt stratégique, de le rencontrer et d’échanger avec lui sur les enjeux internationaux », a-t-il déclaré.

Au-delà de la portée symbolique, le ministre a évoqué un agenda particulièrement chargé, marqué par des rencontres bilatérales et de multiples sollicitations. « Son agenda est dense. Gérer le séjour du président de la République dans ce type de conférence est toujours complexe, avec les nombreuses sollicitations des chefs d’État, des diplomates et des acteurs économiques », a-t-il affirmé, rappelant l’expérience similaire vécue lors de la participation du chef de l’État à l’Assemblée générale des Nations unies.

Ousmane Gaoual Diallo a également mis en avant la ligne diplomatique que le président entend défendre. « La position du président sur les questions de développement s’inscrit dans une dynamique nouvelle : celle d’une génération africaine qui ne souhaite pas s’enliser dans les contradictions internationales, mais qui entend se concentrer sur ses propres défis afin de répondre aux attentes de ses populations », a-t-il souligné.

La participation de Mamadi Doumbouya à ce sommet devrait ainsi être marquée par une série d’échanges de haut niveau autour des enjeux de développement, d’intégration africaine et de coopération économique, dans un contexte où la Guinée cherche à renforcer sa présence sur la scène continentale.