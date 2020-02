Le Parlement européen demande à Alpha Condé de respecter la Constitution en vigueur

Le Parlement européen vient d’adopter, ce jeudi 13 février 2020, une résolution sur la Guinée, notamment la violence à l’encontre des manifestants.

Dans cette résolution, le parlement européen invite le gouvernement guinéen «à lancer rapidement une enquête transparente, impartiale et indépendante sur les morts et les blessures de manifestants ainsi que les accusations d’usage excessif de la force et d’autres violations des droits de l’homme par des agents des services répressifs; demande que les responsables, y compris au sein des forces de police et de sécurité, soient tenus de rendre des comptes et ne bénéficient pas d’une forme d’impunité».

Les députés européens ont également exprimé leur profond regret le projet de changement de la Constitution et invite Alpha Condé «à respecter la constitution du pays, et en particulier son article 27» de la Constitution guinéenne limitant le nombre des mandats à deux.

Face à la montée des violences dans le pays ayant causé la mort de 37 personnes, tuées par balles, de blessés et de pillages, le Parlement européen exhorte «toutes les parties en présence à éviter une nouvelle escalade de la tension et de la violence; invite le gouvernement de la République de Guinée, les groupes d’opposition et la société civile à faire preuve de retenue, à agir de façon responsable et à engager un dialogue constructif pour trouver une solution durable, consensuelle et pacifique».

Par ailleurs, il « invite la délégation de l’Union européenne dans la République de Guinée à ne pas cesser de surveiller la situation de la société civile indépendante dans le pays, d’observer les procès des prisonniers politiques et d’aborder, dans son dialogue avec les autorités de la République de Guinée, la question des droits de l’homme dans le pays; demande à la Commission de suivre de près la situation dans la République de Guinée et de faire régulièrement rapport au Parlement».

Il faut noter que la proposition de résolution a été légèrement modifiée dans sa partie concernant la suspension de la fourniture des matériels militaires aux autorités guinéennes. Cette partie ne figure pas dans la résolution ainsi adoptée qui, faut il savoir, n’est pas contraignante pour l’État guinéen.

Attendons donc de voir ce que l’Union européenne fera de cette résolution, à lui, soumise sous forme de recommandation par le Parlement européen.

Résolution du ParlemParlement européen sur la situation en Guinée