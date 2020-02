Guinee: “Une situation économique bénigne… une vulnérabilité croissante” (Fmi)

Dans son rapport 20/42 sur la Guinée intitulé “Examen de la stabilité du secteur financier, publié mardi 11 février 2020, le Fmi a révélé “une situation économique bénigne et une vulnérabilité croissante”.

A la demande de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), précise-t-on dans le rapport, le FMI a mené une mission de Revue de la stabilité du secteur financier (FSSR) du 12 au 24 juin 2019.

C’est ainsi qu’en janvier 2019, une mission de cadrage avait été entreprise et sur la base de laquelle, il avait été convenu avec les autorités que la FSSR doit couvrir les sujets suivants: surveillance de la stabilité financière, la liquidité systémique, les systèmes de paiement, supervision bancaire et la gestion des crises, la résolution des problèmes bancaires et les filets de sécurité.

“Alors que la situation économique actuelle est bénigne, les indicateurs de solidité financière (ISF) indiquent une vulnérabilité croissante”, souligne ledit rapport.

“Les perspectives économiques sont actuellement positives. De plus, l’inclusion financière se développe rapidement à mesure que les services d’argent mobile sont rapidement adoptés. Cependant, les FSI suggèrent des vulnérabilités croissantes et peut-être un certain stress idiosyncratique dans le secteur bancaire. Par exemple, les prêts non performants (NPL), les expositions importantes et la position d’ouverture nette sont sur une tendance négative. Compte tenu des problèmes de qualité et de disponibilité des données, il est cependant difficile de tirer des conclusions définitives. Par exemple, alors que la position d’ouverture nette selon les FSI déclarés est supérieure à 100%, les rapports prudentiels indiquent un ratio en moyenne inférieur à 20%. Cette divergence nécessite une analyse et des explications supplémentaires. De plus, le BCRG ne prépare pas une analyse et une explication adéquates des moteurs des tendances observées. le reporting prudentiel indique un ratio en moyenne inférieur à 20%”.