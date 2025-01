Jusque-là représentant du Barreau de Guinée au sein du Conseil de Transition, l’avocat Maître Mohamed Traoré a présenté sa démission ce lundi 13 janvier 2024.

L’ancien bâtonnier motive sa décision par le fait que le délai de la transition, initialement adopté par l’organe législatif, est arrivé à terme.

“Dans le cadre de ses activités, le Conseil National de la Transition a adopté, en sa session plénière du 11 mai 2022, à une très large majorité, un chronogramme de la transition d’une durée de trente-six (36) mois, soit trois ans.

Sauf erreur de ma part, ce délai est arrivé à expiration le 31 décembre 2024”, mentionne l’avocat dans une note adressée au Président du CNT, Dansa Kourouma.

Me Traoré affirme que, dès lors, sa mission en tant que conseiller national est également arrivée à son terme. Après en avoir informé préalablement le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, premier responsable de la corporation à laquelle il appartient et qui l’a choisi pour être conseiller national, et échangé avec lui sur ses motivations, “j’ai décidé de me retirer du Conseil National de la Transition, pour me consacrer à plein temps à mes activités professionnelles. En vous remerciant de prendre acte de ma décision, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mes sentiments de profond respect.”