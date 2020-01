Ligue 1 (J7): L’Ashanti prend les rênes, le CIK à la trappe, le Santoba se rapproche…

4 rencontres étaient au programme en Ligue 1 guinéenne ce Dimanche. Énorme surprise, mais confirmation en même temps, le Fello Star continue de planer…

CI Kamsar (1-2) Fello Star

Après son très bon nul contre le Horoya AC (1-1), le Fello Star continue sur sa très bonne lancée depuis quelques matchs. Les hommes de Mohamed Lamine Sylla “Leandro” ont surpris le Club Industriel de Kamsar cet après-midi au stade de la Mission de Kaloum.

L’ouverture du score de Daniel Sossa (5’) n’a finalement été que de l’essence pour l’équipe de Labé, qui a ensuite frappé à deux reprises. Des buts signés Mohamed Latige Camara (42’) et Ibrahima Sory Camara (…) ont changés le cours du match.

Cette 3e victoire sur ses 4 derniers matchs, permet au Fello de rejoindre le Loubha FC et l’Ashanti GB sur le podium de la ligue 1.

SOAR Académie (0-2) Santoba FC

Malgré un match consistant, l’Academie SOAR s’est incliné face au Santoba FC qui a profité du dernier quart d’heure de ce match au 28 septembre, pour faire la différence. Grâce à des buts d’Elhadj Abdourahmane Bah (72’) et Yagouba Gnagna Barry (86’), l’équipe de Dixinn s’offre un second succès d’affilé et réajuste son rang au classement général (8e avec 10 points).

Pendant son temps, l’Academie SOAR nage dans la zone rouge et devra faire face très prochainement, à l’une des sensations du moment, le Fello Star.

Flamme Olympique (0-1) Satellite FC

Grâce à son capitaine et buteur maison, Aly Badara Camara, le Satellite FC s’est offert la Flamme Olympique au 28 septembre de Conakry un peu tard dans la soirée. Malgré cette première victoire, le club de Ratoma reste bon dernier, avec 4 points.

Éléphant de Coleah (0-1) Ashanti GB

S’il y’a une autre équipe qui fait sensation en plus du Fello et du Loubha en ce début de championnat, c’est bien l’Ashanti GB. Grâce à sa victoire (0-1) ce soir face aux Éléphants de Coleah, l’équipe de Siguiri compte désormais 12 points et devient co-leader de la Ligue 1. L’unique but de la soirée est à l’actif d’Alhassane Bangoura, comme quoi, les hommes de la savane savent aussi gagner loin de leur base.