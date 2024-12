La troisième édition du tournoi zonal ouest A du championnat scolaire africain de football U15, va démarrer ce jeudi 12 décembre 2024 au stade annexe Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar.

À quelques heures du coup d’envoi de cette compétition, la commission d’organisation de l’UFOA-A a procédé dans la soirée de ce mercredi 11 décembre 2024, au tirage au sort et a effectué la programmation des rencontres de la première journée du tournoi.

A l’issue du tirage et la programmation, chez les garçons, la Guinée a été tirée en première position (A1) et affrontera la Mauritanie (A2) demain jeudi à 9h GMT et puis le Sénégal (A4) à 11h GMT.

En série féminine, la Guinée en troisième position (F3) jouera contre la Gambie à 10h GMT, ensuite Sénégal à 12h GMT pour son dernier match de la journée 1.

Cette 3ème édition connaît la participation de 4 équipes en série masculine et 3 chez les filles. Ces équipes joueront sous forme de mini championnat et les deux premières jouent la finale pour le titre de champion.