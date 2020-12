Vêtues en blanc, ces femmes ont marché de l’espace culturelle Belvédère jusqu’au niveau du cimetière de Dixinn Bora, en passant devant le domicile privé du président de l’Ufdg, en scandant « vive la paix! ».

« Il faut que Cellou Dalein accepte sa défaite ! Il faut qu’Alpha Condé aussi approche Cellou Dalein Diallo autour de la table de négociation pour que la Guinée avance ! », voici entre autres ce que ces femmes exprimaient.

Arrivées en face du cimetière à quelques mètres du domicile de l’ancien Chef de file de l’opposition, elles ont effectué un sit-in de plusieurs minutes là. « Nous sommes devant chez Cellou pour qu’il fasse une sensibilisation au sein de son parti parce que nous en avons marre des menaces. Chaque fois qu’il y’a des manifestations ce sont enfants qui sont dans les rues. Il n y’a pas de personnes âgées, ce sont des innocents qui meurent[…] », ont-elles avoué.

Cette démonstration de ces femmes a fait réagir Cellou Dalein Diallo. Sur sa page Facebook, le leader de l’Ufdg a titillé son principal challenger.

« Une centaine de femmes, tout de blanc vêtues, munies de balais et accompagnées de journalistes, a débarqué ce matin devant mon domicile à Dixinn. Elles se sont mises à faire du tapage et à crier qu’elles sont venues dire à Cellou d’arrêter les violences. Alpha CONDE, non content d’avoir confisqué ma victoire, fait occuper, depuis le 20 octobre mes bureaux et mon siège, fait abattre 48 militants de l’UFDG et fait arrêter plus de 300 autres dont de très proches collaborateurs, m’envoie ce groupe de femmes pour me narguer.

Mobilisons nous pour mettre un terme à l’arrogance de ce pouvoir illégal et illégitime », a-t-il écrit.