Le procès d’Ibrahim Diallo responsable des opérations du FNDC contre le commissaire de l’aéroport Ahmed Sékou Touré s’est poursuivi devant le Tribunal de première instance de Mafanco, ce jeudi 12 octobre 2023. L’audience du jour a été consacrée aux plaidoiries et aux réquisitions.

Ibrahima Diallo poursuit le Commissaire Naby Traoré pour « atteinte à la liberté individuelle et abstention délictueuse», après que celui-ci l’a empêché de voyager sur le Niger. Au terme de plusieurs journées d’audience, les réquisitions et plaidoiries ont lieu, ce jeudi.

Pour la représentante du ministère public, les faits dont il est question ne peuvent pas être imputés au prévenu Traoré. Le parquet estime que l’ex-commissaire spécial de l’aéroport a reçu une réquisition d’interdiction de sortie d’Ibrahima Diallo de la part du procureur de la République près le Tribunal de Dixinn et qu’il était obligé de l’exécuter. Par conséquent, le parquet a requis la relaxe pure et simple pour «délits non constitués».

L’avocat chargé de défendre l’ex-commissaire spécial Traoré abordant le même sens que le parquet a sollicité l’abandon des poursuites contre son client pour délits non constitués. Il a ensuite demandé au tribunal de condamner Ibrahima Diallo à 1 franc symbolique pour avoir abusé de son droit de partie civile.

Me Salifou Béavogui, avocat de la partie civile a dans sa plaidoirie, exhorté le tribunal à retenir le prévenu dans les liens de la culpabilité. Il souhaite que le commissaire Naby Traoré serve d’exemple aux autres policiers qui se seraient “habitués à empêcher les acteurs sociopolitiques de voyager” sans aucune décision de justice. Poursuivant, Me Béa a sollicité la condamnation de l’ex-commissaire de l’aéroport au paiement de 50 millions Gnf pour tout préjudice confondu.

À la fin des débats, le président du tribunal a mis l’affaire en délibéré pour décision être rendue le 26 octobre 2023.