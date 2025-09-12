Le 4 septembre dernier, Orange Guinée a annoncé une augmentation du volume de ses forfaits internet, sans modification des tarifs. Une décision qui a suscité à la fois soulagement et frustration auprès des abonnés. Ce jeudi 11 septembre 2025, la rédaction de Guinée360.com est allée à la rencontre des utilisateurs pour recueillir leurs impressions.

Le forfait de 30 Mo, auparavant à 980 GNF, passe désormais à 50 Mo sans changement de prix. Le pass semaine de 1,2 Go, coûtant 14 000 GNF, évolue à 1,5 Go, tandis que le pass mensuel de 50 000 GNF, de 4 Go, est aujourd’hui porté à 6 Go. « L’augmentation du débit de la connexion a un peu soulagé les gens, surtout ceux qui gèrent des cybers informatiques comme moi », confie David Millimouno, informaticien.

Tout en saluant les efforts de l’opérateur, il souligne les difficultés persistantes : « Mais il faut qu’ils revoient leur manière de faire. Aujourd’hui, en Guinée, près de 70 % de la population utilise la connexion Orange. Il faut que la société maintienne cette confiance avec la population. On peut être en plein téléchargement, la connexion s’arrête brusquement. Il faut sortir, consulter la connexion pour savoir si elle est épuisée ou non. Franchement, ils doivent améliorer ce système. »

L’informaticien déplore également le coût jugé trop élevé des forfaits : « Pour le moment, nous n’avons pas de box, nous achetons la connexion de façon détaillée, mais à chaque fois, nous rencontrons de sérieux problèmes. (…) Parfois, on achète la connexion de 14 000 GNF pour une semaine. Mais après deux ou trois téléchargements, on reçoit un message comme quoi les pass sont épuisés. (…) Parfois aussi, 100 000 GNF par jour, malgré ça, ce n’est pas toujours suffisant. Si ça continue comme ça, ce n’est pas bon, surtout pour la connexion internet et même pour les appels téléphoniques. Ils doivent améliorer leur gestion pour que la confiance reste intacte. »

Un avis partagé par Kerfalla Touré, utilisateur régulier. Pour lui, l’augmentation du volume ne résout pas tous les problèmes : « C’est une belle initiative d’avoir augmenté le débit. Mais beaucoup de citoyens comme moi se plaignent encore de la qualité du service. Vu que les frais de la connexion Orange sont chers, la société aurait dû augmenter le délai de validité des pass internet. Par exemple, la validité des pass de 600 Mo, qui coûte 6 400 GNF, doit passer de 24 heures à 48 heures. Cela permettrait aux gens de mieux consommer leur pass. »

Kerfalla va même plus loin, dénonçant ce qu’il qualifie d’arnaque : « On a l’impression qu’il y a toujours de l’arnaque dedans. (…) Avant, quand le pass n’était pas fini, Orange le reconduisait parfois. Maintenant, ce n’est plus le cas. C’est pour ça que je parle d’arnaque. Pour moi, c’est une initiative trompe-l’œil. »

Il pointe également du doigt la lenteur récurrente du réseau : « La connexion est souvent lente. Hier soir par exemple, le débit était très faible. Peut-être à cause de la pluie, je ne sais pas, mais ça arrive fréquemment, surtout ici à Yattaya. »

Un gestionnaire d’un kiosque de pari sportif, qui préfère rester anonyme, partage le même constat. Avec une pointe d’ironie, il compare la situation à une loi célèbre en chimie : « Cela ressemble un peu à la loi de Lavoisier, qui dit : Au cours d’une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Malgré cette augmentation du débit de la connexion, on subit des perturbations à chaque fois. »

Entre satisfaction et désillusion, ces témoignages traduisent une attente forte des abonnés : celle d’un service plus fiable, à la hauteur des tarifs pratiqués et de la confiance accordée à l’opérateur.