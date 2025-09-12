Le feuilleton autour du transfert de François Kamano est désormais clos. L’attaquant du Syli national de Guinée s’est engagé en Russie avec Sochi FK où il a paraphé un contrat d’une saison, assorti d’une option pour une année supplémentaire.

Après avoir pris part à la West Africa Champions Cup avec le Hafia FC à Kankan, l’international guinéen retrouve le championnat de première division Russe. L’attaquant de 29 ans évoluera désormais sous les couleurs Sochi FK. Le transfert a été officialisé ce vendredi par les deux parties.

Kamano de retour en Russie

Libre depuis son départ du Damac FC en Arabie Saoudite, François Kamano retrouve un championnat qu’il connaît bien, où il avait porté les couleurs du Lokomotiv Moscou entre 2020 et 2023.

Avec le club de Moscou, l’attaquant guinéen avait inscrit 18 buts en 91 matchs disputés.

Kamano tentera de relancer sa carrière et de retrouver son meilleur niveau sous les couleurs de Sochi.