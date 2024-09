Le président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD) déplore l’utilisation des fonds publics et l’implication de l’administration lors de l’accueil du président de la transition.

De retour de Chine, où il a participé au Forum Sino-Africain, ce mercredi 11 septembre 2024, le général Mamadi Doumbouya a été accueilli par des citoyens qui l’ont acclamé de l’aéroport AST de Conakry au Palais Mohamed 5.

Pour Abdoulaye Kourouma, le chef de la junte n’avait pas besoin d’une telle démonstration de force. “Il y a eu des présidents démocratiquement élus qui étaient au même sommet que lui, mais ils sont rentrés chez eux sans bruit. 99% de ceux qui sont sortis ont reçu de l’argent, car nous avons vu des fonctionnaires réquisitionnés et les départements ministériels ont envoyé des messages pour mobiliser les travailleurs afin qu’ils soient présents, chaque direction contrôlant ses éléments. C’est cela aussi le pouvoir : utiliser l’argent du contribuable pour mobiliser. Nous avons vu des politiciens utiliser des T-shirts et de l’argent pour mettre les gens dans la rue, comme à l’époque de Dadis. Les chefs de quartiers et les délégations spéciales ont également été mobilisés. Ne devrions-nous pas nous désorienter de l’essentiel ?”, a-t-il fustigé au cours d’une interview à lire prochainement sur Guinee360.com.

Cette mobilisation intervient dans un contexte d’interdiction systématique des manifestations sur la voie publique. Le leader du RRD dénonce le deux poids, deux mesures des autorités de la transition.

“C’est là que j’interpelle le procureur de la République sur ce deux poids, deux mesures. Chacun de nous doit être libre de manifester sa joie ou d’exprimer son mécontentement. Si c’est un droit d’accueillir le président de la République avec des fanfares, et si c’est un droit de mobiliser des mouvements de soutien, il est aussi légitime pour les autres de revendiquer ou d’accueillir leurs leaders. Je crois qu’il faut mettre fin à cette inégalité. Le procureur général, maître des poursuites, est témoin de ce qui se passe et ne doit pas empêcher les autres d’organiser des manifestations,” estime Abdoulaye Kourouma.