Résultats BEPC 2020 : Franco-Arabe | Région de Labé
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|Rang
|Pr?noms et Noms
|PV
|Mention
|Centre
|Origine
|1
|MAMADOU SAIDOU DIALLO
|231
|ABIEN
|FATAKO 2
|COLLEGE FA KOIN
|2
|MAMADOU CIRE SACKO
|132
|ABIEN
|COLLEGE LAFOU
|COLLEGE FA MANDA
|3
|MARIAMA OURY SOW
|127
|ABIEN
|LYCEE DIOUNTOU
|COLLEGE FA DIOUNTOU
|4
|MAMADOU CELLOU DIALLO
|123
|ABIEN
|LYCEE DIOUNTOU
|COLLEGE FA DIOUNTOU
|5
|IBRAHIMA SYLA
|131
|ABIEN
|COLLEGE LAFOU
|COLLEGE FA MANDA
|6
|SAMBASSA DOUKOURE
|134
|ABIEN
|COLLEGE LAFOU
|COLLEGE FA MANDA
|7
|OUSMANE TELY BAH
|130
|LYCEE DIOUNTOU
|COLLEGE FA DIOUNTOU
|8
|MAMADOU CIRE SOW
|230
|FATAKO 2
|COLLEGE FA KOIN
|9
|SEKOU MOUCTAR MAGASSOUBA
|135
|COLLEGE LAFOU
|COLLEGE FA MANDA
|10
|MAMADOU ALIOU DIALLO
|60
|GS YACINE DIALLO
|LFA
|11
|ABDOUL SALAM BAH
|114
|LYCEE DIOUNTOU
|COLLEGE FA DIOUNTOU
|12
|FATOUMATA DIARAYE BAH
|34
|GS YACINE DIALLO
|LFA
|13
|HAWAOU BAH
|46
|GS YACINE DIALLO
|LFA
|13
|KALIDOU DIALLO
|57
|GS YACINE DIALLO
|LFA
|15
|SADOU BALDE
|236
|FATAKO 2
|COLLEGE FA KOIN
|15
|MARIAMA OURY DIALLO
|126
|LYCEE DIOUNTOU
|COLLEGE FA DIOUNTOU
|17
|MOHAMED YAHAYA DIALLO
|82
|GS YACINE DIALLO
|NASROUL ISLAMI
|18
|IBRAHIMA BAH
|48
|GS YACINE DIALLO
|LFA
|18
|OUMOU KOULTOUMY DIALLO
|128
|LYCEE DIOUNTOU
|COLLEGE FA DIOUNTOU
|20
|IBRAHIMA SORY DIALLO
|51
|GS YACINE DIALLO
|NASROUL ISLAMI
|21
|MARIAMA CIRE DIALLO
|232
|FATAKO 2
|COLLEGE FA KOIN
|22
|HOUSSA?NATOU DIALLO
|47
|GS YACINE DIALLO
|NASROUL ISLAMI
|23
|MAMADOU OURY SOW
|67
|GS YACINE DIALLO
|NASROUL ISLAMI
|24
|ABDOURAHMANE LY
|142
|COLLEGE MALI FA
|COLLEGE MALI FA
|24
|MARLIATOU BALDE
|233
|FATAKO 2
|COLLEGE FA KOIN
|26
|YOUSSOUF DIALLO
|215
|LYCEE SIGON
|COLLEGE SERIA FA
|26
|HABIBOULAYE SOW
|38
|GS YACINE DIALLO
|LFA
|26
|FATOUMATA DIARAYE BAH
|118
|LYCEE DIOUNTOU
|COLLEGE FA DIOUNTOU
|29
|MOHAMED LAMINE SYLLA
|133
|COLLEGE LAFOU
|COLLEGE FA MANDA
|30
|MAMADOU LAMINE DIALLO
|166
|COLLEGE MALI FA
|COLLEGE MALI FA
|LABE, le 0 d?cembre 0
|L'INSPECTEUR
|GBATO DONZO
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