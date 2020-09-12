Résultats BEPC 2020 : Franco-Arabe | Région de Faranah
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|Rang
|Noms
|PV
|Mention
|Centre
|Origine
|1
|ALPHA ALIMOU BARRY
|106
|ABIEN
|TIRO
|COLLEGE TIRO UFA
|2
|EL. IBRAHIMA BARRY
|87
|ABIEN
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|3
|ABOUBACAR BARRY
|82
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|4
|FODE MAMOUDOU CISSE
|26
|CENTRE 1
|KALINKO (FA)
|5
|SALMANE BARRY
|103
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|6
|MAMADOU SALIOU DIALLO
|97
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|7
|SEKOU FARO
|78
|COLLEGE NIGER
|COLLEGE FRANCO-ARABE
|8
|ALHASSANE TOUNKARA
|18
|CENTRE 1
|KALINKO (FA)
|9
|HASSANE BARRY
|27
|CENTRE 1
|KALINKO (FA)
|10
|BANGALY BERETE
|138
|FIDEL CASTRO KISSI
|ISCI
|11
|FODE ABASS FOFANA
|47
|COLLEGE NIGER
|COLLEGE FRANCO-ARABE
|12
|MASTAN DIANE
|33
|CENTRE 1
|KALINKO (FA)
|13
|ISMAEL CISSE
|28
|CENTRE 1
|KALINKO (FA)
|14
|ALY TOUNKARA
|21
|CENTRE 1
|KALINKO (FA)
|14
|MAMADOU ALIMOU SOW
|92
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|14
|MAMADOU BHOYE BARRY
|95
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|17
|SAFIATOU TOURE
|76
|COLLEGE NIGER
|COLLEGE FRANCO-ARABE
|18
|BANGALY CISSE
|24
|CENTRE 1
|KALINKO (FA)
|19
|MAMADY FOFANA
|32
|CENTRE 1
|KALINKO (FA)
|20
|ABOUBACAR SOW
|85
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|21
|BANGALY KOUROUMA
|107
|TIRO
|COLLEGE TIRO UFA
|22
|MOUSTAPHA MARA
|11
|EP TINKISSO
|CANDIDAT LIBRE
|23
|MAMADY CISSE
|167
|FIDEL CASTRO KISSI
|ISCI
|23
|BABA CISSE
|22
|CENTRE 1
|KALINKO (FA)
|25
|MOUSSA SAMOURA
|72
|COLLEGE NIGER
|COLLEGE FRANCO-ARABE
|25
|MAMADOU MOUNIR DIALLO
|96
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|27
|ALASSANE KANTE
|128
|FIDEL CASTRO KISSI
|HAMDALLAYE 2
|27
|OUSMANE II DIALLO
|102
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|29
|MARIAM DIALLO
|100
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|29
|IBRAHIMA TARORE
|109
|TIRO
|COLLEGE TIRO UFA
|31
|FODE LAMINE DIANE
|144
|FIDEL CASTRO KISSI
|ISCI
|31
|IBRAHIMA CONDE
|147
|FIDEL CASTRO KISSI
|UNION ISLAMIQUE
|33
|OUSMANE CISSE
|12
|EP TINKISSO
|COLLEGE FA ARFAMOSSAYA
|33
|MARIAME CISSE
|67
|COLLEGE NIGER
|COLLEGE FRANCO-ARABE
|33
|YOUSSOUF BARRY
|105
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|33
|MOHAMED ALY CAMARA
|113
|TIRO
|COLLEGE TIRO UFA
|37
|OUSMANE I DIALLO
|101
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|38
|MAMADI CAMARA
|112
|TIRO
|COLLEGE TIRO UFA
|39
|ALIMOU KABA
|19
|CENTRE 1
|KALINKO (FA)
|39
|ABOUBACAR SIDY DIALLO
|84
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|39
|MOHAMED FOFANA
|115
|TIRO
|COLLEGE TIRO UFA
|42
|MOHAMED 2 CAMARA
|68
|COLLEGE NIGER
|COLLEGE FRANCO-ARABE
|43
|HAMZATA CAMARA
|146
|FIDEL CASTRO KISSI
|ISCI
|44
|MOHAMED DABO
|175
|FIDEL CASTRO KISSI
|ISCI
|45
|KARAMO KOUROUMA
|3
|EP TINKISSO
|COLLEGE FA ARFAMOSSAYA
|45
|ABDOULAYE KEITA
|121
|FIDEL CASTRO KISSI
|HAMDALLAYE 2
|47
|ABDOURAHAMANE DIALLO
|16
|CENTRE 1
|KALINKO (FA)
|47
|LAMINE KOUROUMA
|111
|TIRO
|COLLEGE TIRO UFA
|49
|ABDOUL DIALLO
|81
|SANDENIA
|ANSAR AL-ISLAM
|FARANAH, le 0 d?cembre 0
|L'INSPECTEUR REGIONAL DE L'EDUCATION
|FODEBA KANTE
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